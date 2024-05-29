لها آثار سياسية.. 4 احتمالات بشأن نتائج محاكمة ترامب

وثمة أربعة احتمالات للأحكام التي ستصدر بحق ترامب، على النحو التالي:

أولاً، إذا تمت إدانة ترامب في جميع التهم، فقد يؤدي ذلك إلى تحول طفيف في التأييد لصالح الرئيس جو بايدن، كما تشير بيانات استطلاعات الرأي.

ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تأثير أكثر خفوتًا، مع تحول نقطتين فقط نحو بايدن إذا أدين ترامب وتحول أكبر بمقدار ست نقاط إذا تم سجنه.

ومن الجدير بالاهتمام الإشارة إلى أن تهم مانهاتن يُنظر إليها عمومًا على أنها أقل خطورة، إذ أظهر استطلاع رأي واحد فقط أن الإدانة قد تتسبب في ”إعادة النظر“ في التصويت لترامب بين 20% من مؤيديه.

وعمومًا، يمكن أن تؤدي الإدانة إلى خفض حوالي نقطتين من حصة ترامب من الأصوات، وهو ما قد يكون مهمًا بالنظر إلى الهوامش المتقاربة في الانتخابات السابقة.

أما الاحتمال الثاني، هو صدور قرار منقسم، حيث تتم إدانة ترامب في بعض التهم دون غيرها.

وقد يكون الحكم المجزأ أقل حسمًا في أذهان الناخبين المتأرجحين، خاصة إذا كان يخفف الحكم أو يمنع سجن ترامب.

ومع ذلك، سيظل ذلك حدثًا تاريخيًا في ظل إدانة رئيس سابق بارتكاب جرائم، الأمر الذي يمكن أن يغرس الثقة في العملية، ويُظهر أن المحلفين كانوا فطنين ولا يريدون النيل من ترامب وحسب.

أما الاحتمال الثالث، فهو البراءة من جميع التهم، إذ لم تتم دراسة هذا السيناريو على نطاق واسع من خلال استطلاعات الرأي.

فإذا قرر المحلفون أن الأدلة غير موجودة ببساطة، فقد يعزز ذلك ادعاءات ترامب بالاضطهاد، ما يوفر "ذخيرة جديدة" لقاعدته.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن غالبية الأمريكيين يعتقدون حاليًا أن ترامب زوّر سجلات تجارية وارتكب جريمة، ويوافقون على المحاكمة.

ولا تتفق سوى أقلية فقط مع مزاعم ترامب بالاستهداف السياسي.

وعلى الرغم من البراءة في هذه المحاكمة، فإن المخاوف بشأن لوائح الاتهام الثلاث الأخرى، التي يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة، قد تظل قائمة.