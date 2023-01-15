أوكرانيا: روسيا ألغت جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير/ كانون الثاني، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.

وقالت موسكالكوفا أمس السبت على حسابها على تطبيق المراسلة تيليجرام إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا.

ولم يصدر أي رد فوري من أوكرانيا على هذه المزاعم. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تصريحات موسكالكوفا.