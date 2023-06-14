ماكرون يبحث مع محمد بن سلمان الحرب في أوكرانيا الجمعة

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش قضية الحرب في أوكرانيا ضمن قضايا أخرى عندما يلتقي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة.

وتأتي المحادثات المزمعة بين ماكرون وولي العهد السعودي بعد شهر من حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة لجامعة الدول العربية في السعودية لحشد الدعم، وهي قمة عبر فيها الأمير محمد بن سلمان عن استعداده للتوسط في الحرب بين موسكو وكييف.

ويتضمن جدول أعمال ولي العهد السعودي أيضًا ترأس الوفد السعودي خلال قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي تقام يومي 22 و23 يونيو/ حزيران.

وسيشارك ولي العهد كذلك، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" الذي سيقام يوم 19 من الشهر الجاري.