تحليق مقاتلات بولندية بعد رصدها نشاطا للطيران الروسي

أعلنت قيادة الجيش البولندي عن تحليق طائراتها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، على خلفية "رصد نشاط مكثف" للطيران الروسي بعيد المدى، الذي وجه ضربات بعيدة المدى لمواقع عسكرية غرب أوكرانيا.

وكتبت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في حسابها على منصة "إكس": "الليلة كان هناك نشاط مكثف للطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية، وهو مرتبط على وجه الخصوص بضربات صاروخية تم تنفيذها على أهداف في غرب الأراضي الأوكرانية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية تؤكد مراراً أن تحليق الطائرات العسكرية الروسية، يتم بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.