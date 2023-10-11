مسؤول أمريكي يرجح علم إيران باعتزام حماس مهاجمة إسرائيل

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن إيران كانت تعلم على الأرجح بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعتزم تنفيذ "عمليات ضد إسرائيل"، لكن واشنطن ليست لديها معلومات حتى الآن بأن طهران وجهت أو دبرت الهجوم المدمر الذي شنه مقاتلو حماس.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الولايات المتحدة ستنظر في معلومات استخبارية إضافية، بينها "ما إذا كان هناك البعض على الأقل داخل نظامهم لديه إما رؤية أوضح بما هو قادم أو حتى ساهم في جوانب التخطيط".