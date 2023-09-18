أوكرانيا تستعيد مزيدًا من الأراضي بالشرق والجنوب في إطار هجومها المضاد‎

أعلنت أوكرانيا الاثنين، أنها استعادت من القوات الروسية ما مجموعه 7 كيلومترات مربّعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه قوات كييف منذ أشهر.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار لوسائل إعلامية رسمية "تم تحرير كيلومترَين مربّعين في قطاع باخموت (...) وحرّرت قوات الدفاع في الجنوب 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي".

والأحد، أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت مدينة كليشتشييفكا جنوب باخموت الواقعة على خط المواجهة.

وكانت القوات الروسية سيطرت في كانون الثاني/يناير على كليشتشييفكا.