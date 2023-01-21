على خلفية شغب برازيلي.. لولا دا سيلفا يقيل قائد الجيش
أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم السبت، قائد الجيش خوليو سيزار دي أرودا في أعقاب أعمال شغب شارك فيها في وقت سابق من هذا الشهر أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
كان أرودا قد تولى المنصب في 30 كانون الأول/ديسمبر، قبل يومين من انتهاء ولاية بولسونارو، وأيّدت إدارة لولا تعيينه في مطلع كانون الثاني/يناير، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ويوم الجمعة، نفذت حكومة البرازيل الاتحادية، مداهمات لاعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في اقتحام مبان حكومية من قبل أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
واقتحم آلاف من مؤيدي بولسونارو في الثامن من يناير كانون الثاني مبنى الكونغرس (البرلمان) والقصر الرئاسي والمحكمة العليا ونهبوها كلها، في أسوأ هجوم على مؤسسات الدولة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي.
وعقب أنباء المداهمات، أثنى وزير العدل فلافيو دينو على تحقيقات الشرطة الاتحادية فيما وصفه بأنه "جرائم ضد وطننا ارتكبها المحرضون على الانقلاب وحلفاؤهم".
وأضاف دينو: "فازت الديمقراطية وستفوز"، ودينو هو وزير العدل في حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وهزم لولا بفارق ضئيل بولسونارو في انتخابات تشرين الأول أكتوبر، وكانت احتجاجات برازيليا تنديدا بخسارة بولسونارو وتدعو إلى انقلاب عسكري للإطاحة بلولا وإعادة الزعيم اليميني المتطرف.