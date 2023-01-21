على خلفية شغب برازيلي.. لولا دا سيلفا يقيل قائد الجيش

أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم السبت، قائد الجيش خوليو سيزار دي أرودا في أعقاب أعمال شغب شارك فيها في وقت سابق من هذا الشهر أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كان أرودا قد تولى المنصب في 30 كانون الأول/ديسمبر، قبل يومين من انتهاء ولاية بولسونارو، وأيّدت إدارة لولا تعيينه في مطلع كانون الثاني/يناير، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.