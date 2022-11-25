بورن تزور ألمانيا لتضييق الخلاف حول الدفاع والطاقة

تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، في برلين لتنسيق الموقفين الفرنسي الألماني وتجاوز اختلافاتهما حول الدفاع والطاقة التي أبرزتها الحرب في أوكرانيا.

وتريد بورن وشولتس إعطاء "دفع جديد" للثنائي الفرنسي الألماني محرك الوحدة الأوروبية، على غرار ما فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشولتس، في 26 تشرين الأول/أكتوبر في باريس.

وتلتقي بورن أيضا روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني المكلف بشؤون الاقتصاد والبيئة الذي استقبله الرئيس الفرنسي في باريس، الثلاثاء.

والتقى ماكرون أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وشددت أوساط رئيسة الوزراء الفرنسية على أن "الحاجة إلى أوروبا أكبر من أي وقت مضى"، مع الهجوم الروسي على أوكرانيا وأزمة الطاقة التي خلفتها.

وأكد المصدر نفسه: "نرى إلى أي حد باتت أوروبا أساسية لمواجهة بعض الأزمات.. وحسن عمل أوروبا يمر بالضرورة بعلاقات جيدة جدا بين فرنسا وألمانيا".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، عند استقباله وزير المال الألماني كريستيان لندنر، الخميس: "معا نحن أقوى، خصوصا لمواجهة الانتقال في مجال البيئة والعمل على وجود قوة عظمى ثالثة اسمها أوروبا بين الصين والولايات المتحدة".