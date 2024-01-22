بايدن يضع خطة للعمل العسكري المستدام ضد الحوثيين

تضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لعمل عسكري مستدام في اليمن ضد ميليشيا الحوثي، بعد أن "فشلت" الضربات الجوية في وقف الهجمات على السفن، بحسب تقرير لصحيفة "تيليغراف" البريطانية.

وضربت الطائرات المقاتلة الأمريكية مراراً مواقع الميليشيا في اليمن على مدى الأيام العشرة الماضية، كان آخرها يوم السبت، وتم تدمير صاروخ مضاد للسفن كان يستعد لإطلاق النار، وفقاً للجيش الأمريكي.

ورغم عمليات تدمير رادارات الميليشيا وصواريخها وطائراتها، فإن الحوثيين تعهدوا بالمحاربة وصياغة هجماتها على أنها عمل تضامني مع الفلسطينيين.

ويوم السبت، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة بايدن تسعى لوضع خطط لحملة مستمرة ضد ميليشيا الحوثي.

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض دعا كبار المسؤولين إلى الاجتماع، يوم الأربعاء؛ لمناقشة الطرق التي يمكن أن يطور بها رده على الهجمات.

ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى، رغم أن بايدن صرح سابقاً أن الهجمات ستستمر وسط عدم ردع ميليشيا الحوثي عن حملتها.

ويخشى مراقبون من أن تنتهي الولايات المتحدة إلى التورط في صراع شرق أوسطي آخر مفتوح بدون استراتيجية خروج.

وكانت الولايات المتحدة أفادت في هجومها الأخير، السبت، بأن ميليشيا الحوثي وجهت قذيفة ضد السفن التي كانت موجهة إلى خليج عدن.

وجاءت تلك الجولة من الضربات بعد ساعات من قيام الولايات المتحدة بضرب ثلاثة صواريخ أخرى مضادة للحوثي.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في تنفيذ هجمات انتقامية على أهداف الحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر.