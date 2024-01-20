مقتل عضو خامس في "الثوري الإيراني" جراء الضربة الإسرائيلية

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري الإيراني، أن عضواً خامساً في قوة النخبة توفي متأثراً بإصابته في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق.

وقال بيان للحرس الثوري، إن محمد أمين صمدي "استشهد بعد أن كان من بين جرحى الجريمة الإرهابية الصهيونية التي وقعت اليوم في دمشق".

وكان الحرس أكد مقتل أربعة من أعضائه في الضربة التي استهدفت المبنى الكائن في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، حسب بيان لمصدر عسكري سوري أشار فيه إلى أن الضربة أدت إلى تدمير المبنى بشكل كامل، وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.