أوكرانيا تُنفق 60% من موازنة 2023 على الدفاع
أنفقت أوكرانيا في عام 2023 نحو 49 مليار دولار على الدفاع، وهو ما يصل إلى 60% من ميزانية الدولة بأكملها، وفقًا لما ذكرت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الإثنين.
وقالت في بيان نشرته على موقع "فيسبوك": "بالنسبة لعام 2023، بلغت نفقات الصندوق العام لموازنة الدولة على قطاع الأمن والدفاع 1843.8 مليار هريفنيا (49.1 مليار دولار) أو 60.8% من إجمالي نفقات الصندوق العام لموازنة الدولة".
وأوضحت أن تلك الأموال استخدمت لشراء معدات عسكرية وخاصة وأسلحة وذخائر ومعدات دفاعية وحماية شخصية ومحروقات وزيوت تشحيم وأغذية، فضلاً عن الدعم المالي للتأمين العسكري والطبي، مبينة أنه تم تمويل الإنفاق على قطاع الأمن "من قبل الحكومة من خلال عائدات الضرائب وسندات الحرب".
وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال، مؤخرًا، إن أوكرانيا أنفقت حوالي 93 مليار دولار على الدفاع و"النفقات الحرجة" في عام 2023، منوهًا إلى أن البلاد خصصت 100% من الضرائب المحصلة من المواطنين والشركات لتلبية الاحتياجات العسكرية.
ومن جهتها، أكدت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني (رادا)، روكسولانا بيدلاسا، أن بلادها زادت الإنفاق العسكري منذُ بداية العام الجاري.
أساس تجاري
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، فاجأ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك المسؤولين الأوكرانيين بتصريحه أن بولندا لم تعد قادرة على إمداد أوكرانيا بالأسلحة مجاناً، وستقدم المساعدات العسكرية لقوات كييف على أساس تجاري.
وقال توسك: "لقد توصلنا إلى تفاهم بشأن التمويل والتوقف عن المساعدة المجانية"، مؤكدًا أن "بولندا مستعدة لدعم أوكرانيا بالمعدات، وسنواصل البحث عن تمويل مشترك، إضافة إلى استغلال الفرص التجارية المختلفة".
وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستشتري أسلحة من بولندا بالدين، مشيرًا إلى أن هذا سيصبح شكلا جديدا من أشكال التعاون بين البلدين.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي بلغ حجم مساعداتها لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شهر شباط/فبراير 2022، 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
في حين قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليار يورو، وقام بتدريب نحو 40 ألف عسكري أوكراني، وفقًا للمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل.
واليوم الإثنين، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، عبر حسابه على موقع "إكس"، أن بلجيكا ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 611 مليون يورو خلال العام الجاري.