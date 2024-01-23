أوكرانيا تُنفق 60% من موازنة 2023 على الدفاع

وأوضحت أن تلك الأموال استخدمت لشراء معدات عسكرية وخاصة وأسلحة وذخائر ومعدات دفاعية وحماية شخصية ومحروقات وزيوت تشحيم وأغذية، فضلاً عن الدعم المالي للتأمين العسكري والطبي، مبينة أنه تم تمويل الإنفاق على قطاع الأمن "من قبل الحكومة من خلال عائدات الضرائب وسندات الحرب".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال، مؤخرًا، إن أوكرانيا أنفقت حوالي 93 مليار دولار على الدفاع و"النفقات الحرجة" في عام 2023، منوهًا إلى أن البلاد خصصت 100% من الضرائب المحصلة من المواطنين والشركات لتلبية الاحتياجات العسكرية.

ومن جهتها، أكدت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني (رادا)، روكسولانا بيدلاسا، أن بلادها زادت الإنفاق العسكري منذُ بداية العام الجاري.

أساس تجاري

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، فاجأ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك المسؤولين الأوكرانيين بتصريحه أن بولندا لم تعد قادرة على إمداد أوكرانيا بالأسلحة مجاناً، وستقدم المساعدات العسكرية لقوات كييف على أساس تجاري.

وقال توسك: "لقد توصلنا إلى تفاهم بشأن التمويل والتوقف عن المساعدة المجانية"، مؤكدًا أن "بولندا مستعدة لدعم أوكرانيا بالمعدات، وسنواصل البحث عن تمويل مشترك، إضافة إلى استغلال الفرص التجارية المختلفة".