فواتير وقسائم وشيكات.. أدلة جديدة تثبت إدانة ترامب

وذكر الادعاء، أن الوثائق تظهر أن ترامب تعمد الخطأ في تصنيف المدفوعات لمايكل كوهين الذي عوضه عن أموال "شراء صمت" ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبيل انتخابات عام 2016، مقابل التكتم على لقاء جنسي بينها وبين ترامب عام 2006، وهو ما ينفيه ترامب.

وأضافت الصحيفة، أن كوهين اعترف عند الإدلاء بشهادته أنه تم مناقشة هذا المبلغ في اجتماع مع ترامب والمدير المالي لمنظمة ترامب آنذاك ألين ويسلبرغ قبل أيام من تنصيب ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوهين كان قد حصل على إجمالي مبلغ قدره 420,000 دولار من ترامب وحسابه الائتماني عام 2017، تمثلت في 130,000 دفعها لدانيلز و50,000 دولار كدفعة للطرف الثالث و180,000 دولار لتغطية أي التزام ضريبي على هاتين الدفعتين ومكافأة قدرها 60 ألف دولار.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، تم توثيق المبالغ المختلفة في مذكرة مكتوبة بخط اليد من قبل جيفري ماكوني، المراقب السابق لمنظمة ترامب، الذي شهد في اجتماع منفصل مع فايسلبيرغ، المقرب من ترامب، حيث ناقشا خطة السداد لكوهين.

وأضاف كوهين أنه خلال الاجتماع بين ترامب وفايسلبيرغ، قرر الرجال أنه سيتم سداد مبلغ 130 ألف دولار الذي دفعه لدانيلز من خلال اثنتي عشرة دفعة بقيمة 35 ألف دولار.

وخلصت الأدلة إلى أنه في المجمل، أرسل كوهين 11 فاتورة إلى فايسلبيرغ في عام 2017 مقابل "الخدمات المقدمة"، وشهد لاحقًا أنه لم يتم تقديم أي خدمات في الواقع، وأن الشيك كان في الحقيقة "تعويضًا عن أموال الصمت".