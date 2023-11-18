أوكرانيا.. انقطاع الكهرباء جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم السبت، إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أوكرانيا خلال الليل أصاب منشآت بنية تحتية وتسبب في انقطاع الكهرباء في أكثر من 400 بلدة وقرية في جنوب وجنوب غرب وشمال البلاد.

وقال سلاح الجو إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 من 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقت من الأراضي الروسية.

وذكرت القوات الجوية في بيان أن الهجوم استهدف العديد من المناطق الأوكرانية واستمر من الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة حتى الرابعة صباح اليوم السبت.

وأفادت وزارة الطاقة بأن الكهرباء انقطعت في 416 منطقة سكنية في منطقة أوديسا في الجنوب وفي منطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي بعد أن تضررت الشبكات في الضربات.

وفي الشتاء الماضي قصفت روسيا أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى حرمان الملايين من الكهرباء والتدفئة والمياه خلال الأشهر الأكثر برودة.

وقالت وزارة الطاقة إن مصفاة نفط أصيبت في منطقة أوديسا. وذكرت القيادة العسكرية الجنوبية في بيان على تلغرام أن مبنى إداريا تضرر أيضا وأصيب مدني في الضربة.

وقال الجيش إن اثنين من مباني البنية التحتية تضررا في منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا على الحدود مع روسيا وروسيا البيضاء خلال الهجوم الليلي.

وأشارت الوزارة إلى أن الكهرباء انقطعت في ست مناطق سكنية في تشيرنيهيف.

وقال مسؤولون إن الطائرات المسيرة استهدفت أيضا كييف في الهجوم الثاني منذ بداية الشهر الجاري، مضيفين أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المتجهة إلى العاصمة لدى اقترابها.