"فنان الدبلوماسية" و"عملاق التاريخ".. تأبين عالمي لكيسنجر‎

تمَّ وصفه بـ "فنان الدبلوماسية"، و"عملاق التاريخ"، و"الحكيم الذي غيَّر القرن"، حيّت دول العالم الإرث الدبلوماسي لهنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق المثير للجدل في حقبة الحرب الباردة، الذي توفي أمس الأربعاء عن مئة عام، حسبما أعلنت مؤسسته.

أطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكلّ من موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي، وقد حاز في 1973، تقديرًا لجهوده السلمية خلال حرب فيتنام، جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الفيتنامي لي دوك ثو. لكنّ صورته لطّختها محطّات مظلمة في تاريخ الولايات المتّحدة، مثل دوره في دعم انقلاب عام 1973 في تشيلي وغزو تيمور الشرقية في 1975، فضلًا عن حرب فيتنام.

وفور الإعلان عن وفاته قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش إن الولايات المتحدة فقدت أحد "أصواتها الأكثر تميزًا وموثوقية في الشؤون الخارجية"، مضيفًا أن صعود كيسنجر كلاجئ ألماني إلى قمة صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية "يدل على عظمته بقدر ما يعكس عظمة أمريكا".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بذكرى سلفه. وقال من إسرائيل حيث يجري زيارة، إن كيسنجر كان "كريمًا جدًّا في حكمته ونصائحه. القليل من الأشخاص كانت لهم فرصة كتابة التاريخ، مثل هنري كيسنجر".