بدء مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

بدأت في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مراسم تتويج تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.
وقد وصل موكب الملك تشارلز الثالث إلى كنيسة وستمنستر حيث تقام مراسم تتويجه ملكا.
وسيتوج تشارلز الثالث ملكاً في طقوس مسيحية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد، لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.
ومراسم التتويج هي ثاني مراسم من نوعها تُبث على التلفزيون، والأولى بالألوان وبخدمة البث التدفقي على الإنترنت، وتُعد تأكيدا دينيا لاعتلاء تشارلز العرش.
والتتويج ذروة مراسم تستمر ثلاثة أيام وتشمل احتفالاً موسيقياً في قصر قلعة ويندسور غرب لندن مساء الأحد.
وتشارلز البالغ 74 عاماً، هو ملك بريطانيا منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر 2022 بعد سبعة عقود على توليه ولاية العهد.