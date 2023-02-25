بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية.. لكن ليس الآن

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه ينوي إعلان ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، لكنه لن يقدم على هذه الخطوة الآن.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال بايدن (80 عامًا)، الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، إن "نيتي هي.. لقد كانت من البداية الترشح" لولاية ثانية.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن قالت لوكالة "أسوشيتد برس" قبل ساعات من ذلك إن زوجها حسم قرار ترشحه، وكل ما تبقّى هو تحديد متى وأين سيتم الإعلان عن ذلك.