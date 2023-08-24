سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً فضائيا.. وبيونغ يانغ تعلن فشل الإطلاق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت، فجر الخميس، "ما تزعم أنّه صاروخ فضائي"، في ثاني محاولة تقوم بها بيونغ يانغ هذا العام لوضع قمر اصطناعي في المدار.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عبر بيان صدر عنها، إنّها رصدت الساعة 3,50 (18,50 ت غ الأربعاء) إطلاق "ما تزعم كوريا الشمالية أنّه صاروخ فضائي، وإنّ الصاروخ أُطلق باتجاه الجنوب من مقاطعة شمال فيونغان واجتاز المجال الجوي الدولي فوق المياه غرب إيودو"، في إشارة إلى صخرة سوكوترا في البحر الأصفر.

وأكدت أنّ "جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد الكامل وينسّق بشكل وثيق مع الولايات المتّحدة، بينما يرفع في الوقت نفسه تأهّبنا الأمني".

في السياق، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن بيونغ يانغ، القول إنها "أطلقت صاروخا فضائيا في الساعات الأولى من يوم الخميس وإن حادثا وقع خلال العملية".

وأورد التقرير أن البلاد، التي وصفت الحادث بأنه غير خطير، تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.