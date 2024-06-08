تصعيد جديد.. بيونغ يانغ تطهّر الحدود مع كوريا الجنوبية

أقدمت كوريا الشمالية على تطهير شريط يبلغ طوله 1.8 ميل من الأرض، يمتد إلى المنطقة المنزوعة السلاح وهي الحدود التي يبلغ عرضها 2.5 ميل، وتفصل بين الكوريتين، في تصعيد جديد ضد كوريا الجنوبية،.

وبحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، فقد كشفت الأقمار الصناعية عن هذا النشاط الكوري الشمالي، معتبرة أن هذا التحرك تصعيداً واضحاً في التوترات بين البلدين التي كان آخرها إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل القمامة لكوريا الجنوبية".

وفقا لشركة التصوير "بلانيت لاب"، كان هذا الشريط الذي تم تطهيره من الأرض الذي يظهر في المربع الأصفر الكبير على الجانب الأيمن من الصورة، "مغطى بالنباتات أواخر نيسان/أبريل، ويمتد مسافة تزيد على نصف ميل داخل المنطقة المجردة من السلاح، ويتبع سلسلة من التلال الجبلية بالقرب من مرصد توحيد كوسونغ في كوريا الجنوبية".