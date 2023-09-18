متهمة باريس بالتمييز ضد صحافيين.. موسكو تستدعي السفير الفرنسي

قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، إن الخارجية الروسية استدعت اليوم الاثنين، السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي في أعقاب الإجراءات التي اعتبرتها تمييزية ضد الصحفيين الروس خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.

وبينت الصحيفة أنه تم استدعاء السفير الفرنسي في موسكو للتنديد بالتمييز الذي يعاني منه الصحفيون الروس ومن "التصرفات الوحشية والمعادية للروس" من قبل ممثلي السلطات الفرنسية ضد مراسلي وكالة نوفوستي ورئيس تحرير روسيا نيوز، حيث اتهمت باريس بمعاملة المراسلين بقسوة خلال القمة.

و قالت الخارجية الروسية في بيان صحفي، إن فرنسا رفضت أيضا، السماح لصحفيين روس حضور مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: صحيفة لو فيغارو