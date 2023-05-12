تأجيل الاحتجاج الأسبوعي ضد ائتلاف نتنياهو في تل أبيب

قررت المعارضة الإسرائيلية تأجيل الاحتجاج الأسبوعي الذي يتم تنظيمه مساء كل سبت رفضاً لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو؛ وذلك بسبب "التوتر الأمني"، وفق موقع "والا" العبري.

وشهدت مدينة تل أبيب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أطلق عليه الجيش اسم "السهم الواقي"، سقوط صواريخ فلسطينية في مناطق متفرقة منها، الأمر الذي أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.