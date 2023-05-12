تأجيل الاحتجاج الأسبوعي ضد ائتلاف نتنياهو في تل أبيب
قررت المعارضة الإسرائيلية تأجيل الاحتجاج الأسبوعي الذي يتم تنظيمه مساء كل سبت رفضاً لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو؛ وذلك بسبب "التوتر الأمني"، وفق موقع "والا" العبري.
وشهدت مدينة تل أبيب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أطلق عليه الجيش اسم "السهم الواقي"، سقوط صواريخ فلسطينية في مناطق متفرقة منها، الأمر الذي أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
وأعلن منظمو الاحتجاجات الأسبوعية أنه "وبسبب التوتر الأمني جنوب إسرائيل واستمرار العملية العسكرية ضد غزة، وخوفاً على سلامة المتظاهرين، تقرر تأجيل المظاهرة المقررة السبت في كابلان وسط تل أبيب للأسبوع المقبل".
وقال المنظمون: "هدفنا الأول دائماً الحفاظ على سلامة شعبنا الذي يدافع عن الديمقراطية"، لافتين إلى أنهم كانوا على اتصال وثيق خلال الأيام الماضية بالشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن بهذا الشأن، حسب الموقع العبري.
وأضاف منظمو الاحتجاجات: "نراقب ترويج حكومة نتنياهو للخطة القضائية وسنخرج لاحقاً بكامل قوتنا في شوارع إسرائيل، ونؤكد أن إسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية".
وأشار الموقع العبري إلى أن "القرار هو الأول بعد 18 أسبوعاً متتالياً من الاحتجاج ضد خطة إصلاح القضاء لائتلاف نتنياهو في جميع أنحاء البلاد".
وتشهد إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية، مساء كل سبت، مظاهرات يشارك فيها الآلاف من أعضاء المعارضة الإسرائيلية ضد خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلاف نتنياهو.