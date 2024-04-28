محللون لـ"إرم نيوز": ممارسات رئيسة المفوضية الأوروبية قد تطيح بها

ولا تزال التحالفات، وخصوصًا في فرنسا غامضة بشأن مصير أورسولا لاين، رغم أنها تنتمي لنفس الحزب الأوروبي في ألمانيا الذي ينتمي إليه الجمهوريون في فرنسا، لكن رئيس قائمة حزب الجمهوريين، فرانسوا زافييه بيلامي، يرفض دعمها في حملة إعادة انتخابها.

الأشهر منذُ عقود

وقال مدير معهد "جاك ديلور" الفرنسي سيباستيان ميلارد، إن "أورسولا لاين، التي أطلقت حملة إعادة انتخابها في 19 فبراير/شباط الماضي، هي بلا شك أشهر رئيسة للمفوضية الأوروبية منذ عقود".

وأضاف أنه "خلال فترة ولايتها، برزت الألمانية البالغة من العمر 65 عامًا بشكل خاص في تأسيس الصفقة الخضراء، التي تهدف إلى حياد الكربون في الاتحاد الأوروبي في عام 2050، والشراء المشترك للقاحات ضد (كوفيد-19) والدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي".