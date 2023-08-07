أول تداول للسلطة منذ 40 عاماً.. نجل رئيس وزراء كمبوديا يخلف والده

أصدر ملك كمبوديا، اليوم الاثنين، مرسوماً ملكياً عيّن بموجبه هون مانيت رئيسا للوزراء خلفاً لوالده هون سين الذي تنحى بعد نحو 4 عقود من توليه المنصب والحكم المتشدد للبلاد.

وجاء قرار هون سين، أحد أطول الزعماء حكما في العالم، بالتنحي وتسليم السلطة لنجله البكر بعد أيام من تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو الماضي.

وتعرّضت الانتخابات لانتقادات حادة ووُصفت بأنها صورية بعد منع حزب "ضوء الشموع" المعارض من خوضها لأسباب واهية، ما أتاح لحزب الشعب الكمبودي الحاكم الفوز بجميع مقاعد مجلس النواب المؤلف من 125 مقعدا باستثناء خمسة.

والاثنين، بناء على طلب من هون سين، أصدر الملك نورودوم سيهاموني مرسوما ملكيا نص على تعيين "الدكتور هون مانيت رئيسا لوزراء مملكة كمبوديا في الولاية السابعة للبرلمان".

وما يزال أمام حكومة الزعيم الجديد للبلاد البالغ 45 عاما أن تفوز في اقتراع على الثقة في البرلمان من المقرر أن يجري في 22 آب/أغسطس قبل أن تتولى الحكم رسميا.