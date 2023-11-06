بلينكن في تركيا.. هل ينجح في تهدئة غضب أنقرة؟

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا الاثنين لمناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان ضد إسرائيل والغرب.

وهذه أول زيارة يجريها بلينكن لتركيا منذ أن شنت إسرائيل حربا ضد حماس، ردا على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واختار أردوغان من جهته زيارة منطقة نائية في شمال شرق البلاد الاثنين في قرار بدا أنه ازدراء لبلينكن. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتأتي زيارة بلينكن في أعقاب جولة سريعة له في الشرق الأوسط شملت الضفة الغربية المحتلة حيث أجرى الأحد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.