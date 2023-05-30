بوتين يتهم أوكرانيا بـ"ترويع" الروس بعد هجوم المسيرات على موسكو

وقال الرئيس الروسي، في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي العام: "اختار نظام كييف ترويع روسيا وترويع المواطنين الروس".

وأضاف: "عملت منظومة الدفاع الجوي في موسكو بشكل طبيعي ومرضٍ".

وأكّد بوتين أن الهجوم غير المسبوق بمسيّرات والذي استهدف موسكو، فجر الثلاثاء، جاء ردًا على ضربة روسية استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وقال بوتين: "لقد ذكرنا في السابق إمكانية استهداف مراكز صنع القرار.. ومقر الاستخبارات العسكرية الأوكراني الذي تعرض للهجوم قبل يومين أو ثلاثة أيام، هو أحدها.. ورداً على ذلك، اختار نظام كييف مسارًا مختلفًا" بمهاجمة موسكو.