تركيا تسحب جنسيتها من محمود حسين القائم بأعمال مرشد الإخوان

كشف ناشطون محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الإثنين، عن قيام تركيا بسحب جنسيتها من محمود حسين القائم بأعمال مرشد الجماعة، وإبطال جواز سفره الشخصي.

ويقيم محمود حسين، القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين في جبهة اسطنبول، في تركيا منذ العام 2014 بصفة قانونية وفقاً لبعض الناشطين.

وانبرى بعض الناشطين المحسوبين على جماعة الإخوان للتأكيد على أن الأمر لا يعدو عن كونه خطأ إدارياً تداركته الدولة التركية وصححت الأمر وأعادت الحق لأصحابه، وفقاً لما نشره البعض.

وأكد ناشطون أن إسقاط الجنسية التركية عن محمود حسين حدث قبل 3 أشهر نتيجة وجود بيانات غير صحيحة في ملف المتقدم للحصول على الجنسية، وشمل القرار 36 شخصاً آخرين.

وربط البعض بين قرار سحب جنسيات قيادات وعناصر جماعة الإخوان وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، وأن القرار أحد نتائج تلك الزيارة.

وقال الناشط عمرو عبدالهادي عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "سحب الجنسية كان قبل ذهاب أردوغان إلى مصر وليس بعد عودته، مؤكداً عدم وجود قرار بتسليم لأي معارض سحبت منه الجنسية التركية أو ستسحب منه قريباً سواء مقيم في قطر أو تركيا.