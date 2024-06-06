سجن مدونة روسية بتهمة نشر معلومات "زائفة" عن الجيش‎ (صور)

قضت محكمة في موسكو، الأربعاء، بسجن المدونة الروسية آنا باشوتوفا 5 سنوات ونصف، بتهمة بث حي لشهادات حول فظائع روسية مزعومة رافقت احتلال القوات الروسية لضاحية بوتشا في كييف.

وردّاً على الحكم الصادر ضدها، قالت آنا، البالغة 30 عاماً، من قفص الاتهام الزجاجي، إنه "أمر مقزز ودنيء. إنه فوضوي"، فيما قال أندريه نيفريف محامي باشوتوفا: "هذا حكم قاس. سنستأنفه".

ودانت محكمة منطقة "أوستانكينو" شمال موسكو، باشوتوفا، بنشر معلومات "زائفة" تتعلق بانتهاكات للجيش الروسي في أوكرانيا.