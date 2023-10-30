أوكرانيا تنفي علاقتها بأحداث مطار داغستان

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن اقتحام مطار محج قلعة في داغستان أمس الأحد، من قبل حشد مناهض لإسرائيل كان نتيجة "استفزاز" مُدبر من خارج روسيا لعبت فيه أوكرانيا "دورا مباشرا ورئيسًا".

واقتحم متظاهرون مساء أمس الأحد، مطار محج قلعة في داغستان ذاتية الحكم التابعة للاتحاد الروسي، بسبب طائرة قادمة من إسرائيل، وذلك للتعبير عن غضبهم إزاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واضطرت قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا.