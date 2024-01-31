بوريل: المصالحة بين روسيا وأوكرانيا خطأ

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن"المصالحة بين روسيا وأوكرانيا ووقف الأعمال العدائية سيكونان خطأ، مرة أخرى يظهر إغراء المصالحة. هذه الأفكار كانت خاطئة في 2022 وتظل خاطئة اليوم. يجب ألا نسمح لها بتشكيل سياستنا تجاه أوكرانيا".

ودعا، في مقال له نشرته صحيفة "لوبس" الفرنسية، إلى "تزويد كييف بالوسائل اللازمة لاحتلال الأراضي، بما في ذلك الصواريخ طويلة المدى وأنظمة الأسلحة الحديثة الأخرى، وضرورة تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا"، منوها إلى أنه "بالتوازي مع هذه التدابير، من الضروري تطوير الصناعة العسكرية الأوروبية".

وبحسب بوريل، فإن "هذه الصناعة الآن بعيدة كل البعد عن الاستعداد لحل المشاكل التي تواجهها".

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تغير شيئا في ساحة المعركة، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الجوية الفضائية، كما أكد السكرتير الصحفي الرئاسي ديمتري بيسكوف أن ضخ الأسلحة إلى كييف من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.