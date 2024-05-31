في اجتماع نادر.. بكين تتهم واشنطن بانتهاك مبدأ الصين الواحدة

أبلغ وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن خطوات واشنطن في دعم تايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها، تشكل انتهاكًا بالغًا لمبدأ الصين الواحدة، وذلك في أعقاب اجتماع نادر عقداه في سنغافورة، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشاينغ، قوله للصحفيين إن اللقاء بين الوزير دونغ جون ونظيره الأمريكي لويد أوستن كان "إيجابيًا، عمليًا، وبنّاءً".

وأفاد المتحدث بأنّ وزير الدفاع الصيني حضّ واشنطن على المساعدة في إحلال السلام بالشرق الأوسط، مثلما أكد أن بكين لا تدعم عسكريًّا أيًا من طرفي الحرب الروسية في أوكرانيا.