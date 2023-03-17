إشادة أوكرانية وترحيب غربي.. تفاعلات مذكرة اعتقال بوتين

ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل".

وقال كوستين على تطبيق تيليجرام: "قرار اليوم خطوة تاريخية، لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة".

وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة "مجرد البداية"، موضحًا أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة وتحقق حاليًا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا.

ترحيب غربي

بدوره، وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها قرار مهم للعدالة الدولية.

وقال بوريل: "هذه الخطوة مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا.. هذا قرار مهم للعدالة الدولية ولشعب أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي: "إن المحكمة الجنائية الدولية على حق في إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب جرائمه ضد أوكرانيا".

وأضاف ليبافسكي في تغريدة على تويتر: "لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان.. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.