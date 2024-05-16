بعد تعليمات أمريكية.. زيلينسكي في خاركيف لطمأنة جيشه

ولفت المحلل السياسي أن "الرئيس الأوكراني يحاول جاهدا أن يثبت لداعميه إنه يتحرك على الأرض ويقود المعركة بنفسه، للحصول على دعم أكثر، خاصة من الرأي العام الغربي الذي بدأ يتململ من الدعم الأوكراني الذي لا يجلب النتائج المرضية".

تعليمات أمريكية

وفي المقابل، يعتقد الباحث في الشؤون الامنية والاستراتيجية سيرغي توفين، أن "الزيارة جاءت بتعليمات أمريكية بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكية قبل أيام، خاصة أن واشنطن منزعجة من تعامل الرئيس الأوكراني مع بعض القيادات العسكرية على الأرض".

وقال توفين لـ"إرم نيوز": "إذا كان الهدف أن يرى زيلينسكي الجبهة فلن تكون الصورة واضحة من داخل مقر محصن، وكان الأفضل أن يطلب التقارير التي استمع إليها وستصل إلى مكتبه لكن الحضور جسديا الهدف منه الدعاية التي يحاول أن يستغلها زيلينسكي وهو أمر ينجح فيه نوعا ما".

وتساءل الباحث: "زيلينسكي يقول إن الوضع تحت السيطرة لكن ما تعريف تحت السيطرة؟"، مشيرا إلى أن "الجيش الروسي يتقدم وربما يصل قريبا الى المقر الذي كان فيه زيلينسكي في قلب خاركيف".

تقدم مستقر

وحول مجريات المعارك، أكد مصدر عسكري لـ"إرم نيوز"، أن "القوات الروسية تتقدم على الجبهة بشكل مستقر عكس الأيام السابقة التي كان بها التقدم سريعا".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "المعارك تتركز منذ أمس الأربعاء وحتى الوقت الحالي داخل بلدة فولشانسك وتمكنت القوات الروسية فعليا إلى الوصول لمبنى فولشانسكي للرعاية الصحية والذي يقع وسط البلدة تقريبا".

وأشار إلى أن الجيش الروسي فرض سيطرة نارية على طريق يربط خاركيف مع بلدة ليبتسي، واستهدفت بشكل مركز أرتال وحدات التعزيزات الأوكرانية القادمة إلى المنطقة الشمالية والشرقية من المقاطعة.

وقال إن "أرتال الجيش الروسي تدخل تباعا إلى مقاطعة خاركيف في المناطق التي تم السيطرة عليها لتعزيز مواقعها والتجهيز لغزو العمق أكثر في الأيام القادمة".