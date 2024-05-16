الأمن الروسي يعلن القبض على عملاء أوكرانيين في القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم، القبض على عملاء أوكرانيين في شبهة جزيرة القرم، اعترف أحدهم بتسريب معلومات مهمة. وفق وكالة "رويترز".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول، إنه قبض على عملاء أوكرانيين في شبه جزيرة القرم، وإن أحدهم اعترف بتسريب معلومات حول أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي جسر القرم.
وأضافت الوكالة، أن قوات الأمن الروسية اعتقلت اليوم جنديا من أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، للاشتباه في تجسسه لصالح المخابرات العسكرية الأوكرانية.
ولم يذكر جهاز الأمن الفيدرالي اسم الجندي أو رتبته. وعقوبة الخيانة تصل إلى السجن 20 عاما.
وشوهد رجال ملثمون يرتدون ملابس مدنية وهم يندفعون خارج شاحنة، ويمسكون برجل في الشارع، ويضعونه في الجزء الخلفي من السيارة، قبل أن يغادروا السيارة في لقطات الاعتقال التي عرضتها وكالة الإعلام الروسية.