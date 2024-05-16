الأمن الروسي يعلن القبض على عملاء أوكرانيين في القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم، القبض على عملاء أوكرانيين في شبهة جزيرة القرم، اعترف أحدهم بتسريب معلومات مهمة. وفق وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول، إنه قبض على عملاء أوكرانيين في شبه جزيرة القرم، وإن أحدهم اعترف بتسريب معلومات حول أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي جسر القرم.