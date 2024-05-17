حاكم خاركيف: روسيا تستخدم الدبابات لتدمير مدينة فوفتشانسك
قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تدمر مدينة فوفتشانسك، خلال تقدمها في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.
ويشن الجيش الروسي هجوما بريا شرسا ضد مناطق في خاركيف منذ العاشر من أيار/ مايو.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم هدفه الرد على الضربات الأوكرانية التي استهدفت الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن قواته تتقدم "كما هو مخطط".
وأشار حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف، في حديث إعلامي، إلى أن القوات الأوكرانية لم تتمكن لغاية الآن من إيقاف القوات الروسية.
وقال: "تستخدم روسيا الدبابات والمدفعية لتدمير فوفتشانسك. ومن المستحيل عمليا التواجد في المنطقة".
ولا يزال نحو 200 مدني متواجدين في المنطقة الواقعة على مسافة نحو خمسين كيلومترا من العاصمة الإقليمية خاركيف، بعدما كان تعداد سكانها 18 ألف نسمة قبل الحرب.
وفي سياق متصل، قالت موسكو إن أوكرانيا أطلقت أكثر من مئة طائرة مسيّرة خلال الليل على جنوب البلاد، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، ما أسفر عن مقتل شخصين، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، واشتعال حرائق في البنية التحتية للطاقة الروسية.