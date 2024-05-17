حاكم خاركيف: روسيا تستخدم الدبابات لتدمير مدينة فوفتشانسك

قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية تدمر مدينة فوفتشانسك، خلال تقدمها في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

ويشن الجيش الروسي هجوما بريا شرسا ضد مناطق في خاركيف منذ العاشر من أيار/ مايو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم هدفه الرد على الضربات الأوكرانية التي استهدفت الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن قواته تتقدم "كما هو مخطط".