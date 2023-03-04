بعد انقسام حول مرشح الرئاسة.. المعارضة التركية تجتمع اليوم

من المتوقع أن يجتمع زعماء تحالف المعارضة في تركيا، اليوم السبت، بعد انسحاب أحد الأحزاب الرئيسية في التكتل، وسط خلاف حول مرشح الرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في مايو/ أيار المقبل.

ويأتي الانقسام العلني، أمس الجمعة، بعد أشهر من الشقاق المحتدم في التحالف، ما اعتبره المحللون ضربة لآمال المعارضة في الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي، أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو/ أيار، رغم الانتقادات الموجهة لاستجابة حكومته لكارثة الزلازل المدمرة، التي وقعت الشهر الماضي، وأودت بحياة أكثر من 45 ألفًا في تركيا.