سول تفرض عقوبات مرتبطة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية‎

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية فرضت عقوبات على فردين وثلاثة كيانات و11 سفينة مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويأتي إعلان العقوبات بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب.

ونددت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشدة بتلك الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة إن المدرجين الجدد على القائمة السوداء متورطون بشكل رئيسي في تهريب الطاقة بشكل غير قانوني عبر البحر.

وفي مواجهة الجمود في الأمم المتحدة، لجأت سول إلى فرض عقوبات على بيونجيانج بشكل مستقل أو بالاشتراك مع واشنطن وطوكيو سعيا للضغط على مصادر تمويلها.

ومن المقرر أن يعقد مبعوثون معنيون بالملف النووي من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في سول يوم الخميس.