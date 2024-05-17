فندق صيني بسويسرا يثير شكوك الاستخبارات الغربية

أثارت ملكية عائلة صينية لفندق في سويسرا شكوكا دولية حول الهدف الحقيقي من الفندق، وسط شبهات باستعماله لغايات التجسس.

ووفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري، تم شراء فندق "Rössli" من قبل مالكين صينيين في وادي جبال الألب الخلابة في سويسرا. وبعد وقت قصير من إغلاقه، بدأت الشبهات بشأن الفندق والعائلة المالكة بجذب انتباه أجهزة المخابرات الدولية.

في عام 2018، استحوذت عائلة "وانغ" الصينية على فندق "Rössli". وعلى الرغم من إغلاق مطعم الفندق، الأمر الذي أثار بدوره شكاوى من السكان المحليين، فقد حاولت عائلة وانغ الاندماج في المجتمع.

وكان ابن العائلة "داوي"، 27 عاما، قد درس في المدرسة السويسرية المرموقة لإدارة الفنادق في مونترو، وكان معروفا برحلاته المتكررة إلى إيطاليا مع طلاب صينيين آخرين.

وبحسب الموقع، لم يكن المنظر الأمامي للفندق هو ما لفت انتباه وكالات الاستخبارات الأمريكية، بل المنظر الخلفي.

وأوضح أنه على بعد حوالي مئة متر من الفندق، يقع مهبط طائرات تستضيف فيه القوات الجوية السويسرية عدة طائرات من طراز F-35.

وسرعان ما ظهرت الشكوك حول الدوافع الحقيقية لعائلة وانغ، فمنذ وصولهم بدأت التكهنات حول احتمال ألا يكون "Rössli" مجرد فندق، بل مركز مراقبة سريا للتجسس على طائرات F-35.

وهذه الطائرة، المصممة للتهرب من الدفاعات الجوية الأكثر تقدما، هي أغلى سلاح في العالم، وقد أثار احتمال تعرض أسرارها للخطر وكالات الاستخبارات الأمريكية.