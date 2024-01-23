ماذا سيحدث حال انسحاب بايدن أو ترامب قبل إجراء الانتخابات؟

لكن في حال تأخر وقت الانسحاب، لأي سبب، إلى ما قبل شهر يونيو بوقت قصير، فإن ذلك سيفرض على الولايات أن تسن تغييرات طارئة في القوانين للسماح للمندوبين بتحويل أصواتهم إلى مرشح جديد خلال مؤتمر الحزب الذي يُعقد في 15 يوليو/تموز للحزب الجمهوري، و19 أغسطس/آب للحزب الديموقراطي.

وللفوز بالترشيح، يحتاج المرشح الجمهوري إلى ما لا يقل عن 1215 من أصل 2429 مندوبًا، في حين يجب أن يحصل المرشح الديمقراطي على 1969 من أصل 3936 مندوبًا، بحسب التقرير.

وفي حال تم الانسحاب في الفترة ما بعد مؤتمر الحزب وموعد الانتخابات الرئاسية، ستقوم حينها مجموعة صغيرة من الحزب، غير معروفة حتى للأمريكيين، باتخاذ القرار بتعيين شخص آخر كمرشح، مع التأكيد أن الحزب بحاجة إلى توجيه نداء إلى الشعب الأمريكي يشرح فيه سبب تمتع المرشح الجديد بالشرعية.

وفي حالة وفاة ترامب أو بايدن أو إصابتهما بالعجز في الفترة بين يوم الانتخابات واجتماع الهيئة الانتخابية، فلن يكون نائب الرئيس المنتخب هو البديل تلقائيًا، لأن أحكام قانون الخلافة الرئاسية لا تنطبق بعد.

وعندها فإن عملية الاستبدال خلال هذه الفترة تكون كسابقتها، إذ يقوم ناخبو الرئيس المنتخب بالتصويت لمرشح جديد.

ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد توجيه فيدرالي بشأن هذه العملية، ولدى بعض الولايات قواعدها الخاصة بشأن كيفية تصويت الناخبين. وسيكون نائب الرئيس المنتخب خيارا منطقيا، لكنه ليس أمرا يضمنه القانون.