تعترف بفلسطين اليوم.. أول دولة أوروبية تستعد لاعتقال نتنياهو

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها، وبهذا تكون أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

في سياق متصل، ذكرت قناة إن.آر.كيه الرسمية وصحيفة أفتنبوستن اليومية نقلا عن مصادر لم تذكر هوياتها أن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وفق ما أوردت رويترز.