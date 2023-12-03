9 قتلى إثر هجوم على حافلة شمال باكستان

قُتل 9 أشخاص بينهم عنصران في الجيش، خارج أوقات عملهما، عندما فتح مسلحون النار على حافلة في شمال باكستان، ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة واندلاع النيران فيها، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.

وتعرضت الحافلة، أمس السبت، لهجوم نفذه 5 مسلحين على الأقل من الجانبين، قرابة الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي، (13,30 ت غ).

وأفاد المسؤول الحكومي الكبير في المنطقة، عارف أحمد خان: "بعد إطلاق النار، خرجت الحافلة عن السيطرة واصطدمت بشاحنة قادمة، واندلعت النيران بعد ذلك في المركبتين.. السائقان من بين الضحايا".

وأكد أن 8 أشخاص قُتلوا في المكان، بينما تُوفي شخص، لاحقًا، في المستشفى متأثرًا بإصابته.

ومن بين القتلى جنديان كانا في إجازة، فيما أصيب 25 شخصًا بجراح.