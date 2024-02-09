بايدن: سلوك الرد في قطاع غزة تجاوز الحد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن السلوك العسكري في غزة "تجاوز الحد"، مضيفاً أنه يعمل من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.

وأكد بايدن بنبرة ملؤها الغضب أنه لا يعاني مشاكل في الذاكرة، وذلك في خطاب إلى الأمة ألقاه بعيد صدور تقرير أعدّه مدّع خاص ووصف فيه سيّد البيت الأبيض بأنّه "رجل مسنّ ذاكرته ضعيفة".

وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحافيين في البيت الأبيض "حسناً، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة"، مندداً بشدّة بما أورده المحقّق في تقريره من أنّه نسي تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.