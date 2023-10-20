متهمة ثانية مع ترامب بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية تقر بذنبها‎

أقرت متهمة ثانية بذنبها، الخميس، في قضية تزعم وجود مؤامرة إجرامية لقلب نتيجة خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات العام 2020 الرئاسية في ولاية جورجيا.

وكان وجه الاتهام في القضية إلى سيدني باول، محامية حملة ترامب التي روجت لنظريات حول التلاعب بآلات التصويت في الولاية، في شهر أغسطس/آب الماضي إلى جانب ترامب و17 شخصًا آخرين.

واعترفت باول في اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصلت إليه قبل أيام من بدء محاكمتها، بمسؤوليتها في 6 تهم تتعلق بالانتخابات.

وقضت المحكمة العليا في مقاطعة فولتون بوضعها تحت المراقبة لمدة 6 سنوات في التهم الست المتعلقة بالتآمر للتدخل بشكل متعمد في أداء الواجبات الانتخابية.