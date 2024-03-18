الأمم المتحدة: إيران تفتقر إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان

وقال جاويد رحمان في جزء من كلمته إن "حصانة إيران من العقاب، وعدم مساءلتها في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان هي إحدى السمات المهمة والمحزنة والمتكررة".

وأضاف وهو المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران للعام السادس على التوالي، في هذا الاجتماع، أن مهمته كانت "تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون والإبلاغ عنها".

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء عدد أحكام الإعدام، خاصة بعد إجراءات تنتهك الإجراءات العادلة والحق في محاكمة عادلة.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار إلى وضع الأقليات العرقية والدينية، مؤكدًا أن أوضاعهم "لا تزال مثيرة للقلق".

وأردف: "إن عدد الأشخاص الذين أُعدموا من الأقليات العرقية والدينية مرتفع، خاصة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات وقضايا الأمن".

وتناول المقرر الخاص للأمم المتحدة أيضًا قمع حكومة إيران لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" على مستوى البلاد.

وذكر أنه "من المحزن للغاية أن المسؤولين الحكوميين، مع الإفلات التام من العقاب، قتلوا ما لا يقل عن 48 امرأة، و68 طفلاً بشكل غير قانوني وتعرض عدد كبير من النساء والفتيات للإصابات والاغتصاب وتعرضن لمواجهات وحشية".