"نرى تاريخنا بأعينهم".. احتفاء بتصريحات رئيس وزراء أيرلندا أمام بايدن

لقيت تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، احتفاء بين ناشطين عرب، بعد تأكيد دعم بلاده للفلسطينيين، ومقارنته بين معاناتهم وما عاناه شعبه سابقًا.

ودعا فارادكار إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وذلك خلال اللقاء التقليدي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مناسبة "عيد القديس باتريك".

وقال فارادكار إن "الشعب الأيرلندي يشعر بحزن عميق إزاء الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا في غزة".

وأضاف "نحن نرى تاريخنا في أعينهم: تاريخ من التهجير والسلب و(حيث) إنكار مسائل الهوية الوطنية. والهجرة القسرية والتمييز والآن الجوع"، في إشارة إلى النضال الماضي الذي قادته بلاده ضد المحتل البريطاني.