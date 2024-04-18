قائد في الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة

قال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، الخميس، إن بلاده شنَّت هجومًا على إسرائيل باستخدام أسلحة قديمة.

وذكر العميد حاجي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: "واجهنا العدو الصهيوني بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".

وأضاف أنه "في هذه المرحلة لم نستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل والشهيد حاج قاسم وخيبر شكن وفرط سونيك 2".