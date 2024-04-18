قائد في الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة
قال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، الخميس، إن بلاده شنَّت هجومًا على إسرائيل باستخدام أسلحة قديمة.
وذكر العميد حاجي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: "واجهنا العدو الصهيوني بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".
وأضاف أنه "في هذه المرحلة لم نستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل والشهيد حاج قاسم وخيبر شكن وفرط سونيك 2".
واعتبر أن الهجوم الذي شنَّته قوات بلاده السبت الماضي، على أهداف إسرائيلية بهذه الأسلحة القديمة أظهر "تغلب إيران على قدرة المعسكر العبري والغربي".
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت عن باحثين قولهم، إن "الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني، وليس 99 كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".
وأوضحت الصحيفة أن "صور أقمار اصطناعية تظهر إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا وإصابتين في محيطه".