بزنس إنسايدر: حرب أوكرانيا تكشف عيوبًا خطيرة في الأسلحة الأمريكية

كشفت حرب أوكرانيا عن عيوب خطيرة في بعض أنظمة الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا، والتي يواجه بعضها شُحًا في قدرة مصنعيها على توفير القنابل والذخائر المطلوبة لتشغيلها، علاوة على تمكن وحدات الحرب الإلكترونية الروسية من التشويش على أكثرها دقة، وفق موقع بزنس إنسايدر.

وبحسب الموقع الأمريكي، كان الإفراج عن 61 مليار دولار من المساعدات الأمريكية في أبريل/ نيسان الماضي بمثابة دفعة للقوات الأوكرانية التي تعاني من ضغوط شديدة في مواجهة التفوق والتقدم الروسي الحالي.

لكن أوكرانيا ليست المستفيد الوحيد من الصفقة؛ إذ يقول المحللون، إن الولايات المتحدة تكتسب رؤى لا تقدر بثمن من التشويش على الصواريخ إلى الطائرات دون طيار والمدفعية، للوقوف على عيوب ونقاط ضعف بعض أهم أسلحتها في ساحات القتال الوحشية في شرق وجنوب أوكرانيا، وأنظمة الإنتاج العسكري.