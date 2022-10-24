الحكومات الأوروبية أمام امتحان العدالة الاجتماعية

لا ينصت الأوروبيون كثيرًا إلى تبريرات حكوماتهم بأن ما يجري من أزمات وتضخم ومشاكل اقتصادية تفوق قدراتها الاحتوائية وإمكانياتها لتفادي ضربات أزمة الطاقة القاصمة.

ويطالب الشعب الأوروبي ورأس حربته من الأحزاب اليسارية، دائما، بحلول بديلة، ويضعون الحكومات الأوروبية في طرف معادلة "كل ما يجري هو نتيجة خياراتكم، وبالتالي خيارات الدول الخاطئة هي نتيجة ما وصل إليه الشعب".

ووفقا لهذه المنهجية، يزداد الغضب والاحتقان لدى أبناء "القارة العجوز"، ويتفجر بين الحين والآخر على هيئة مظاهرة في برلين، ووقفة احتجاجية في مدريد، وإضراب في باريس.

أما الشعارات فتنوعت بين شجب ارتفاع الأسعار، واستنكار التضخم، والتنديد بالجشع، لكن المسألة الأبرز هي المطالبة بالعدالة الاجتماعية.

أين شعارات العدالة؟

شعر الأوروبيون أن سنوات التغنّي بعدالة السوق الأوروبية تعرّت أمام أول امتحان، وصمامات أمان الاقتصاد الأوروبي، التي تتجلى بأنظمة البطالة وتكافؤ الفرص، لم تنجع في الأيام العجاف بضبط السوق واستقرار الأمان المالي.

وشهدت العديد من المدن الأوروبية مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات الحكومية، ومكافحة الشركات ورؤوس الأموال التي تستغل أزمة الطاقة وترفع أسعارها دون وجه حق.

ففي ألمانيا، خرجت مظاهرات بدعوة من تحالف يساري يضم نقابات عمالية وجماعات بيئية ومنظمات اجتماعية تحت شعار "خريف التضامن: تحقيق الأمن الاجتماعي – تسريع تحول الطاقة".

وطالب المتظاهرون بتفعيل نظام المساعدات كي ينتقي بعناية الشرائح ذات الدخل المنخفض من سكان البلاد، وناشد المتظاهرون بأهمية توزيع العبء بشكل عادل عن طريق زيادة الضرائب على الأغنياء، وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء.

بلادي تفتقر للتضامن

وقال بانير كوتشيس (37 عاما)، وهو ألماني مقيم في فرانكفورت، لـ"إرم نيوز": "خرجنا في مظاهرات رفضًا لسياسات حكومية مالية وضريبية واجتماعية، وللقول بصوت عال إن التغلب على الأزمات المتزامنة لا يكون إلا بالتضامن، وللأسف الحكومة تفتقر إلى هذا التضامن".

وأضاف كوتشيس، الذي يعمل موظفا في مصرف Commerzbank AG الألماني: "يجب تحسين حزمة الإغاثة التي أقرتها الحكومة، ويجب أن توجه بشكل مختلف نحو أولئك الذين يحتاجون إليها ويعتمدون عليها بالفعل".

ودعت المظاهرات التي شارك فيها كوتشيس، بحسب شهادته، إلى التخلص من الأرباح الزائدة، وفرض ضرائب على الثروات الكبيرة، وإلغاء فرملة الديون.

وختم كوتشيس حديثه: "هناك تطرف في رفع الأسعار، ويجب على الحكومة التنظيم والتدخل بصورة أكبر، وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة، وتستغل عدة أطراف ما يحصل لصالحها".