100 قتيل حصيلة انفجار سيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية

قتل ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة مقديشو السبت، وفق ما قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقال الرئيس بعد زيارة موقع التفجير إنه "من بين مواطنينا الذين قُتلوا أمهات كنَّ يحملن أطفالهن، وآباء مرضى، وطلاب أرسلوا للدراسة، ورجال أعمال كانوا يكافحون من أجل حياة أسرهم"، مضيفًا أن "عدد الضحايا قد يرتفع، وأنه أصدر تعليمات للحكومة بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين وبعضهم في حالة خطيرة".

وانفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشو ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لمساعدة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الرئيس ألقى باللوم على حركة الشباب الإسلامية المتشددة. وعادة ما تتجنب الحركة إعلان المسؤولية عن هجمات تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وكان الانفجاران قويين لدرجة أن الموجة التفجيرية حطمت النوافذ في المنطقة المجاورة. وغطت دماء ضحايا الانفجارات الطريق أمام المبنى مباشرة.

ووقع الهجوم في المكان ذاته الذي وقع فيه أكبر تفجير في الصومال في الشهر ذاته عام 2017، وفي ذلك التفجير، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل، انفجرت شاحنة ملغومة خارج فندق مزدحم عند تقاطع محاط بمكاتب حكومية ومطاعم وأكشاك.