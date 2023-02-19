ماكرون: فرنسا تريد الهزيمة لروسيا وليس "سحقها"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لو جورنال دو ديمونش إن فرنسا تريد أن تُمنى روسيا بالهزيمة في أوكرانيا، لكنها لا ترغب في "سحقها".

وأضاف خلال مقابلة نُشرت السبت: "لا أرى، مثلما يرى البعض، أننا يجب أن نستهدف إلحاق هزيمة ساحقة بروسيا، ومن ثم مهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون، قبل كل شيء، سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا، ولن يكون موقفنا أبدا".