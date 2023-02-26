كيف علّق وزراء إسرائيليون وقادة المعارضة على مخرجات "قمة العقبة"؟

ّ أشعلت "قمة العقبة" الأمنية التي عقدت في الأردن بمشاركة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين ومصريين، اليوم الأحد، سجالًا بين الوزراء اليمينيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المعارضة.

جاء ذلك على إثر انتقادات وجهها وزراء حكومة نتنياهو للقمة، خاصة ما يتعلق بإعلانها التزام إسرائيل بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر، إضافة إلى وقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.