أمريكا تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية لرصدها مكافأة لمن يقتل سلمان رشدي

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على مؤسسة إيرانية اتهمتها برصد مكافأة بملايين الدولارات لمن يقتل سلمان رشدي الذي تعرض لهجوم خلال محاضرة في آب/ أغسطس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها صنفت مؤسسة (15 خرداد) ومقرها إيران على أنها منظمة إرهابية عالمية، متهمة إياها بعرض مكافأة لمن يُجهز على "رشدي" بعد فتوى بإهدار دمه، العام 1989، وزيادتها، في العام 2012، إلى 3.3 مليون دولار.

وقال وكيل أعمال رشدي (75 عامًا) إنه فقد البصر في إحدى عينيه ولم يعد يتمكن من استخدام إحدى يديه في أعقاب هجوم طعن خلال فعالية أدبية، غرب نيويورك في آب/ أغسطس.

ورفض وكيل الأعمال الإفصاح عما إذا كان مؤلف كتاب "آيات شيطانية" لا يزال في المستشفى.

وقالت الشرطة إن رجلًا من نيوجيرزي يبلغ من العمر 24 عامًا طعن الكاتب في رقبته وبطنه بينما كان "رشدي" يهم بإلقاء محاضرة في مؤسسة تشاوتاكوا.

وجاء الهجوم بعد 33 عامًا من إصدار الزعيم الإيراني الأعلى آنذاك آية الله روح الله الخميني فتوى بإهدار دمه بعد أشهر قليلة من نشر رواية "آيات شيطانية".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان: "هذا العمل العنيف الذي أشاد به النظام الإيراني مروع، ونأمل جميعًا بتعافي سلمان رشدي السريع بعد الهجوم الذي استهدف قتله".

وتجمّد العقوبات الأمريكية أي أصول مملوكة للمؤسسة في الولايات المتحدة، وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها. كما أن أي شخص ينخرط في معاملات محددة مع المؤسسة سيكون عرضة للعقوبات أيضًا.